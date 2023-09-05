Настя Ивлеева раскрыла секрет своего счастья

Секрет своего счастья раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у Ивлеевой, что для нее счастье. По словам знаменитости, для того, чтобы чувствовать себя счастливой, ей нужно знать о здоровье — своем и близких людей.

«Потом реализация, в любом ее формате. Главное — направлять свой потенциал в нужное русло, пробовать что-то новое. В этом и есть жизнь. Чтобы, оборачиваясь назад, ты понял, что ни о чем не жалеешь и ничего не упустил», — сказала блогерша.

Кроме того, Ивлеева сообщила, что хочет выучить английский язык, чтобы свободно общаться и заводить новых друзей.