Телеведущая Настя Ивлеева показала фигуру в мини-купальнике, она опубликовала ролик на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах знаменитость отдыхает на лежаке возле бассейна на одном из курортов Италии. Ивлеева одета в миниатюрный купальник, образ она дополнила кремовыми туфлями на шпильке.

Пользователи сети восхитились фигурой блогера. «Такая теперь точеная и воздушная, будто художник нарисовал легкими движениями кистей», «Как красиво похудела, выглядишь на все 100», «Настя, какая ты красивая», «Такая изящная стала», — написали они.