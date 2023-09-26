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14:32, 26 сентября 2023
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Настя Ивлеева показала фигуру в эротическом нижнем белье и шокировала фанатов

Настя Ивлеева показала фигуру в эротическом нижнем белье и шокировала фанатов

© Кадр: @agentgirl

Фигуру в эротическом красном нижнем белье показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Внешний вид звезды шокировал ее фанатов. Многие написали, что блогер слишком сильно похудела.

В ролике Ивлеева позирует напротив зеркала. На ней красные стринги и такого же цвета бюстгальтер.

«Очень худая. Не здоровая», «Ты явно не ешь чипсы, которые рекламируешь», «Обычная худая женщина с посредственным контентом», «У них с [блогером] Идой Галич соревнования? Кто быстрее до анорексии дойдет?», «Надо спасать девчонку. Больше любви, ребята!» — прокомментировали юзеры.

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