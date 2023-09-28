Настя Ивлеева надела прозрачное платье без белья и восхитила россиян

Без белья прозрачное платье надела блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

Знаменитость позировала на улице в прозрачном платье, надев под него белые трусы, а сверху — пушистый кардиган в разноцветную полоску. Из обуви Ивлеева выбрала белые туфли без каблука, а образ дополнила массивным ожерельем и сумкой с леопардовым принтом.

«У вас такая красивая грудь! Мечта и женщин, и мужчин», «Красотища», «Мне титьки понравились», «Топ», «Слишком горячо», «Красотка», «Очень хорошо выглядишь», «Подиумы плачут без Настюшки», «Сиськи топ», «Ты просто огонь», — восхитились россияне.