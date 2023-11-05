«Настучала Собчак!» В доме Вики Цыгановой прошли обыски

В доме певицы Вики Цыгановой и ее мужа, продюсера Вадима Цыганова прошли обыски. Об этом супруги рассказали в официальном Telegram-канале артистки.

«Вообще не могу говорить, к нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков», — сказал в опубликованном на канале видео Цыганов. В подписи к ролику он заявил, что «настучала Собчак» и попросил помощи.

Через два часа на канале появилось сообщение о том, что нежданные гости искали улики, но теперь все закончилось.

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику. Александра Пушкина», — написали супруги. В следующем сообщении они пожелали подписчикам хороших выходных обещали прокомментировать ситуацию позже.

В конце октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) вышло интервью с Цыгановыми. Вскоре, в другом интервью, Цыганов сообщил, что его супругу внесли в «черный список». После этого сама Цыганова записала видео, в котором сообщила, что их беседу с Дудем создала нейросеть и призвала подписчиков не смотреть его.

Журналистка Ксения Собчак в своих соцсетях отреагировала на ситуацию, иронично отметив, что Цыганова пришла в Дудю в туфлях Chanel.