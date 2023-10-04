Настасья Самбурская опубликовала фото в откровенном образе

Фото в откровенном образе опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская.

Артистка сделала селфи, сфотографировав отражение в зеркале. Она была в черном белье: корсете с поясом для чулок, трусах, чулках. Сверху Самбурская надела плащ красного цвета, а из аксессуаров выбрала серьги-кольца.

В макияже она сделала акцент на губы, подчеркнув их красной помадой, а глаза накрасила в технике smoky eyes.