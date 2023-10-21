Наследство Александра Градского поделили в суде

Тверской районный суд Москвы поделил имущество композитора и певца Александра Градского, сообщает MK.RU со ссылкой на источник. Имущество Градского разделили на пять частей.

Наследниками композитора стали двое его взрослых детей, вдова и двое малолетних сыновей. Старшие дети получили загородный особняк отца, состоящий из зимнего и летнего домов, бассейна и парка. Вдова Градского Марина Коташенко и ее дети унаследовали квартиру артиста в центре Москвы и второй его дом.

Мать старших детей Градского и его экс-супруга Ольга не унаследовала ничего, отметил источник. По данным MK.RU, взрослые дети композитора остались недовольны дележом имущества.

Ранее об отношении Градского к работе высказалась в беседе финалистка проектов «Голос» и «Три аккорда» на Первом канале, солистка театра «Градский Холл» Алла Рид.