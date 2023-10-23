Москвичи нашли на кухне экзотическую змею

Экзотическую змею нашли в своей квартире москвичи, недавно вернувшиеся с отдыха в Таиланде. По данным Telegram-канала Mash, ситуация произошла в многоэтажном доме в районе Строгино.

Предположительно, небольшая зелено-черная змея еще в Таиланде спряталась в багаже столичных жителей и долетела так до России. При этом вещи россияне разобрали сразу же, как вернулись домой, и ничего странного не заметили.

Утром в понедельник, 23 октября, москвичи нашли змею на кухонном гарнитуре. Испугавшись, они закрыли межкомнатную дверь и вызвали сотрудников экстренных служб.

Ранее подмосковные спасатели привели порядок действий при встрече со змеей.