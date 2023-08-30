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13:02, 30 августа 2023
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Найденная после исчезновения фигуристка Горбачева публично извинилась

Найденная после исчезновения фигуристка Горбачева публично извинилась

© Кадр: камера видеонаблюдения

Найденная после исчезновения фигуристка Алина Горбачева публично извинилась. Свой поступок она прокомментировала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с [тренером] Софьей Анатольевной [Федченко], я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала спортсменка.

Горбачеву посчитали пропавшей в понедельник, 28 августа. Она вышла с катка на «Чкалов Арене» и двинулась в сторону Владимирской церкви, перестав выходить на связь. На следующий день следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), были допрошены родственники и знакомые девушки, водолазы обследовали два участка Москвы-реки, к поискам привлекли кинологов с собаками и волонтеров. Затем камеры видеонаблюдения засекли ее в кафе. Девочка нашлась в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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