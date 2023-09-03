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22:00, 03 сентября 2023
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Народная артистка РФ Рутберг рассказала об ограблении своей московской квартиры

Народная артистка РФ Рутберг рассказала об ограблении своей московской квартиры

© Фото: Borger Alexey / Wikimedia Commons

Подробности об ограблении своей московской квартиры на Смоленской-Сенной площади в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала советская и российская актриса, народная артистка РФ Юлия Рутберг.

Она уточнила, что взлом квартиры обнаружили ее мать и дети, а сама Рутберг в этот момент находилась на гастролях в Иркутске. По словам артистки, у нее «вынесли все».

По данным Baza, у артистки украли два миллиона рублей и https://t.me/bazabazon/21104 и семь тысяч евро. Заявление в полицию написал ее сын.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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