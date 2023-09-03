Народная артистка РФ Рутберг рассказала об ограблении своей московской квартиры

Подробности об ограблении своей московской квартиры на Смоленской-Сенной площади в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала советская и российская актриса, народная артистка РФ Юлия Рутберг.

Она уточнила, что взлом квартиры обнаружили ее мать и дети, а сама Рутберг в этот момент находилась на гастролях в Иркутске. По словам артистки, у нее «вынесли все».

По данным Baza, у артистки украли два миллиона рублей и https://t.me/bazabazon/21104 и семь тысяч евро. Заявление в полицию написал ее сын.