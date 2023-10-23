«Это отговорки»: певица Ханна заявила, что женам надо работать наравне с мужьями

В личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) супруга гендиректора Black Star Inc. Павла Курьянова, фотомодель и певица Ханна заявила, что женам надо работать наравне с мужьями.

«Сейчас огромное количество вариантов удаленной работы для тех, кто не может и не хочет выезжать из дома. В наше время зарабатывать на расстоянии легко! Поэтому слова типа "женщина должна быть в семье и заниматься хозяйством, а финансово семью пусть обеспечивает мужчина" — отговорки. Если деньги нужны, надо искать возможные варианты их заработать!» — написала артистка в сторис.

Например, можно удаленно работать на маркетплейсах, заполняя карточки товаров, привела пример она. Ханна считает, что, когда женщина сама зарабатывает, она чувствует себя гораздо увереннее. И успевать жить при этом тоже можно, главное — желание, подчеркнула известная блондинка.

«У нас с мужем бюджет общий. Я считаю, что только так и должно быть в настоящем крепком союзе двух взрослых полноценных людей. Мы вместе ставим цели и идем к ним, во всем поддерживая друг друга. И вообще, это круто, когда не нужно просить у мужа разрешение купить себе что-то», — добавила Ханна.

Ранее жена Курьянова высказалась об обязанностях детей перед родителями.