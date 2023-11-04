Люди
02:00, 04 ноября 2023
1 мин.

На что намекает Резник? Знаменитый поэт сделал странное заявление о личной жизни Пугачевой

На что намекает Резник? Знаменитый поэт сделал странное заявление о личной жизни Пугачевой

© Кадр: Центральное Телевидение / Youtube

На что намекает народный артист России Илья Резник? В беседе с MK.RU знаменитый поэт сделал странное заявление о личной жизни певицы Аллы Пугачевой.

«Я всегда любил и будут любить ее. Она моя сестра. А меня она всегда считала своим братом. И никакая ее личная жизнь не повлияет на наши отношения», — поделился с изданием сценарист.

Резник обрадовался, что певица вернулась на родину, и подчеркнул, что за границей она никогда не будет чувствовать себя так комфортно, как в России.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева вернулась домой. Певицу заметили в Псковской области, дальше она поехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.