Как зарабатывать, продавая букеты? Хитрый лайфхак московского флориста

Хитрым лайфхаком, как зарабатывать больше, продавая букеты, поделился с интернет-изданием «Мослента» находчивый флорист из Москвы Алексей Камышкин.

«Если хочешь использовать траву, с которой еще не работал, надо срезать ее и ставить в воду, смотреть, будет она стоять или нет. Если сутки отстояла и держится бодрячком — значит, можно ставить в букет. Из нее можно плести каркасы для композиций, для этого же можно использовать кору, ветки», — рассказал он.

Рядом с одним из первых салонов, где мужчина работал, был заброшенный вишневый сад. По весне он нарезал там секатором ветки, ставил их в холодильник и в вазы в салоне, добавлял в букеты.

«Натренировался, стал продавать букеты с этими каркасами, и мне за них начали отдельно доплачивать. Было приятно знать, что ты что-то принес, продал и заработал поверх своей зарплаты», — признался собеседник издания.

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