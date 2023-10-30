Нагрузка была во вред! Известная актриса призналась в послеродовой депрессии

Главные причины своих переживаний после родов раскрыла «Леди Mail.ru» известная по фильму-ремейку «А зори здесь тихие…» актриса Евгения Малахова. Особенно непросто знаменитости дался первый месяц после появления на свет ее сына Федора: она призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией.

«Я не могла свыкнуться с мыслью, что больше не принадлежу себе, что в моем сердце навсегда поселилась не только невероятная любовь к малышу, но и тревога за него», — рассказала Малахова.

Актриса боялась доверять малыша кому-то, поэтому не нанимала няню. Позднее она поняла, что излишняя нагрузка шла ей во вред.

«А еще все пугали меня, что, если я буду питаться как раньше, у ребенка начнется аллергия. Меня это изводило: я и так привередлива в еде, а тут меня пытаются перевести на невкусную куриную грудку без соли. К счастью, со временем гормональный фон выровнялся, и я пришла в себя», — добавила Малахова.