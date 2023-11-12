Надо ли запрещать детям гаджеты? Эксперт дала неожиданный ответ

Надо ли запрещать детям гаджеты? Ответ на этот вопрос в беседе с «Мослентой. Онлайн» дала общественный деятель, основатель инновационной обучающей системы «ПреображениУм» Елена Преображенская.

«Лично я категорически против любых запретов и директив. Вместо того, чтобы запрещать, мы должны понять первопричину такого увлечения. Если ребенок "уходит" в гаджеты с головой, то ему интереснее в виртуальном мире, а не в реальном. И нужно разбираться с этой проблемой. Многим родителям есть над чем задуматься: насколько они слышат потребности своих детей, насколько они понимают и чувствуют их?», — поделилась своим мнением эксперт.

По словам Преображенской, задача и родителей, и педагогов — сделать так, чтобы дети взрослели и брали ответственность за свою жизнь. Поэтому к ним нельзя относиться директивно, общаться как с маленькими. Взрослые могут только договариваться, предлагать и получать реакцию.

Любое отрицание и борьба с гаджетами как с явлениями — признак слабости, бессилия, неспособности договариваться и разговаривать с детьми, а также слабого понимания того, чего хотят дети, пояснила специалист.

«Наше дело — вдохновлять детей на поиск знаний, новые свершения и открытия. А вдохновение не может строиться на запретах, страхах и ограничениях. Оно может строиться только на любви, открытости и принятии, любопытстве и интересе», — добавила собеседница.

Важно понять, что цифровизация является основным направлением дальнейшего развития и совершенствования нашего общества. Гаджеты стали привычными атрибутами повседневной жизни и будут с нами всегда. Не стоит демонизировать современные технологии и лишать детей гаджетов. Когда цифровое устройство становится "запретным плодом", ребенок будет только сильнее желать его получить.