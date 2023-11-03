При этих симптомах надо бежать к врачу! Узнайте их, пока не стало поздно

Симптомы, при которых срочно нужно бежать к врачу, назвали в программе «Жить здорово!» на Первом канале известная врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов. Узнайте тревожные звоночки, пока не стало поздно!

Так, об опасном для зрения состоянии может свидетельствовать появление большого количества «мушек» перед глазами. Если они появились внезапно, это может говорить о кровоизлиянии в стекловидное тело глаза. В это же время перед глазами могут возникать большие «кляксы», уточнил Коновалов.

«Это ситуация драматическая. Человеку экстренно надо к врачу», — добавила Малышева, уточнив, что в случае несвоевременного обращения к специалисту можно потерять зрение.

При этом, если «мушки» появляются иногда и их немного, они не опасны для здоровья, подчеркнули эксперты.

Ранее хирург назвал указывающий на рак кишечника неожиданный симптом.