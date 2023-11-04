За низкие зарплаты начнут штрафовать. Что ждет нас с 1 января?

За низкие зарплаты скоро начнут штрафовать, сообщает портал «А теперь внимание!». С 1 января 2024 года недобросовестных работодателей ждут строгие санкции.

Санкции предусмотрены для тех, кто платит своим сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас это 16242 рубля, но в ближайшее время она должна вырасти на три тысячи рублей, рассказывает издание.

Размеры штрафов в каждом случае будут индивидуальными, самым жадным работодателям придется отдать по 100 тысяч рублей. Кроме того, для них будут предусмотрены и другие административные санкции, говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой пригрозили штрафами.