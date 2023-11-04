09:30, 04 ноября 2023
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За низкие зарплаты начнут штрафовать. Что ждет нас с 1 января?
© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
За низкие зарплаты скоро начнут штрафовать, сообщает портал «А теперь внимание!». С 1 января 2024 года недобросовестных работодателей ждут строгие санкции.
Санкции предусмотрены для тех, кто платит своим сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас это 16242 рубля, но в ближайшее время она должна вырасти на три тысячи рублей, рассказывает издание.
Размеры штрафов в каждом случае будут индивидуальными, самым жадным работодателям придется отдать по 100 тысяч рублей. Кроме того, для них будут предусмотрены и другие административные санкции, говорится на сайте.
Ранее сообщалось, что вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой пригрозили штрафами.