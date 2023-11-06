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03:00, 06 ноября 2023
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Набегаетесь в туалет! Врач напомнил о серьезной опасности зимой

Набегаетесь в туалет! Врач напомнил о серьезной опасности зимой

© Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Набегаетесь в туалет! О серьезной опасности ношения легкой одежды в зимний период напомнил в беседе с «Мослентой. Онлайн» врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский редактор «Инвитро» Сергей Симбирцев.

«Если вы часто бываете на холоде в легкой одежде, то можете заметить, что это увеличивает выделение мочи. Также это может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт. Частое хождение в туалет может нанести ущерб естественному солевому балансу организма (особенно натрия и калия), что может проявляться слабостью, мышечными спазмами и аритмией.

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