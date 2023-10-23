«На вторую родину»: дочь Заворотнюк улетела из России

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что улетела из России.

«Мокрые и взъерошенные от дождя, но не сломленные. Я еду в аэропорт», — подписала блогер публикацию.

В комментариях Заворотнюк спросили, куда она улетает, на что та ответила: «На вторую родину. Дубай».

Ответ блогера возмутил пользователей сети. «Зачем они такое пишут публично? Как будто специально людей провоцируют», «Родина — она одна, все остальное понт», «А в Дубае знают, что там твоя вторая родина?» — прокомментировали подписчики Telegram-канала YOBAJUR.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров улетел из России.