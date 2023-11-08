«Я бы был на месте Галкина!» Скандальный журналист раскрыл детали личного разговора с Пугачевой

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в своем YouTube-канале «Каково?!» раскрыл детали давнего личного разговора с певицей Аллой Пугачевой. Критик рассказал, как однажды популярная исполнительница пригласила его к себе в гости.

«Однажды Пугачева позвала меня в гости, а я отказался. Она сказала: "Зайдешь выпить чай?". Потом всю жизнь проклинал себя за это. Если б зашел, я бы был на месте Галкина», — заявил телеведущий.

Кушанашвили добавил: он сожалеет, что однажды оскорбил артистку, назвав ее «лошадью Пржевальского». За это ему потом пришлось извиняться в суде.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует вернуться на сцену в новогодние праздники.