На какое хобби россияне готовы тратить десятки тысяч? Это вас удивит!

Траты россиян на самые дорогие хобби были раскрыты в опросе сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники». Результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты. Онлайн».

«54 процента россиян ежемесячно тратит до пяти тысяч рублей на книги, подписки и рукоделие. 14 процентов респондентов выделяют шесть-десять тысяч, в первую очередь, на спорт и животных. От 11 до 15 тысяч рублей в месяц расходуют шесть процентов опрошенных, от 16 до 30 тысяч рублей — пять процентов респондентов. Только два процента участников опроса расходуют более 31 тысячи рублей. Среди главных статей расхода у таких респондентов — спорт, садоводство и уход за животными», — говорится в материалах исследования.

При этом одно из главных увлечений россиян в послерабочее время — чтение, его назвали 42 процента респондентов. Среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин — среди женщин 48 процентов любят книги, а среди мужчин таких только 33 процента. На втором месте по популярности — спорт, им после работы занимаются 31 процент россиян.

На третьем месте — просмотр фильмов и сериалов (29 процентов). 23 процента респондентов предпочитают готовку и кулинарию. Каждый пятый опрошенный проводит свободное время за вышиванием и рукоделием. Компьютерные игры и игры на приставках отметили 19 процентов участников опроса. 17 процентов увлекаются дрессировкой и уходом за животными. Еще столько же интересуются разведением цветов и садоводством.