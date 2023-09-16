Доктор Мясников назвал вредный для всех продукт

Один вредный для всех продукт назвал в интервью «Ленте.ру» врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал отказаться от десертов.

«Отказаться нужно от сладких пирожных — от трансжиров, которые приносят сплошной вред», — отметил доктор.

Мясников также перечислил продукты, которые должны быть в рационе здорового человека. Это овощи, фрукты, курица, рыба и цельнозерновые крупы. В небольшом количестве разрешены молочные продукты и красное вино. При такой диете изредка допускается употребление фастфуда и сладостей, вреда здоровью они не нанесут, отметил доктор.