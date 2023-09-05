Мясников перечислил признаки проблем с сердцем

Признаки проблем с сердцем перечислил в выпуске передачи «О самом главном» известный теледоктор Александр Мясников. Речь шла о сердечной недостаточности.

По словам Мясникова, это заболевание сложно распознать на начальной стадии, поскольку по первой поре оно никак себя не проявляет. В большинстве случаев симптомы можно заметить уже в последней, третьей степени развития сердечной недостаточности.

Сигнализировать о проблемах в таком случае будут шесть признаков: быстрая утомляемость, набор веса, пробуждения по ночам от ощущения нехватки воздуха, одышка и уменьшение количества мочи.