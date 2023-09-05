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17:24, 05 сентября 2023
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Мясников перечислил признаки проблем с сердцем

Мясников перечислил признаки проблем с сердцем

© Фото: Dominik Lange / Unsplash

Признаки проблем с сердцем перечислил в выпуске передачи «О самом главном» известный теледоктор Александр Мясников. Речь шла о сердечной недостаточности.

По словам Мясникова, это заболевание сложно распознать на начальной стадии, поскольку по первой поре оно никак себя не проявляет. В большинстве случаев симптомы можно заметить уже в последней, третьей степени развития сердечной недостаточности.

Сигнализировать о проблемах в таком случае будут шесть признаков: быстрая утомляемость, набор веса, пробуждения по ночам от ощущения нехватки воздуха, одышка и уменьшение количества мочи.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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