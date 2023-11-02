Мясников предупредил о коварном недуге. Многие об этой страшной болезни даже не задумываются!

О коварном недуге в своем Telegram-канале россиян предупредил врач и телеведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников. По словам эксперта, об этой страшной болезни многие даже не задумываются. Речь идет о гепатозе печени, при котором в клетках органа происходит накопление жира.

Медик пояснил, что в развитых странах в среднем до 20 процентов населения страдает гепатозом, однако знает о наличии у себя этого заболевания лишь пять процентов. При этом у 14 процентов больных патология переходит в цирроз и рак печени, предупредил Мясников.

По мнению специалиста, гепатоз чаще диагностируется у людей 40-50 лет с избыточным весом, повышенным уровнем сахара в крови, устойчивой гипертонией и признаками нечувствительности к инсулину.