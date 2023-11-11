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11:00, 11 ноября 2023
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Мясников назвал необходимый для мужчин продукт в рационе. Это поможет избежать рака!

Мясников назвал необходимый для мужчин продукт в рационе. Это поможет избежать рака!

© Фото: Unsplash

Необходимый для мужчин продукт в рационе в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что избежать развития рака простаты или снизить его риски его возникновения поможет томатная паста.

Медик пояснил, что предотвратить смертельно опасное заболевание может ликопин, содержащийся в томатной пасте. Кроме того, этот продукт содержит в себе большое количество антиоксидантов и биологически активных веществ.

Именно поэтому доктор рекомендует заменить обычный кетчуп томатной пастой, желательно приготовленной в домашних условиях без лишних добавок.

Ранее Александр Мясников назвал еду, вызывающую рак кишечника.

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