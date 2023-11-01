Как перестать паниковать? Доктор Мясников дал неожиданный ответ

О том, как перестать паниковать, рассказал в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что стресс поддерживает жизнь в человеке, надо научиться правильно реагировать на стрессовые ситуации.

«Мы адаптируемся к стрессу, поэтому живем. Без стрессов мы бы давно умерли. Стресс — это хорошо. Плохо — избыток стресса и наша неправильная реакция на него», — сказал теледоктор.

Мясников объяснил, что многие люди сходят с ума от различного рода беспокойств. В то время как «на волнах стресса надо плыть».

«Оседлать и плыть! Плыть, как на серфе. Не сопротивляясь. Иначе тебя просто сметет эта волна. Это искусство», — объяснил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, кому нельзя курить вейпы.