Москвички раскритиковали популярный мужской подарок

Популярный мужской подарок раскритиковали москвички в комментариях под видеозаписью, опубликованной в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

В ролике запечатлен мужчина, который заходит в вагон столичной подземки с большим букетом цветов в одном руке и с огромным плюшевым медведем в другой.

«Ну цветы-то ладно, но этот пылесборник, от которого не знаешь, как избавиться (выбросить жалко и место занимает), точно не нужен», «А потом этого медведя на свалку отнесут, ибо много места занимает. Жаль, напрасная трата денег», «Да ну, огромный пылесборник», «Хрень полная. Для тех, кто летает в облаках», — прокомментировали подписчики сообщества.