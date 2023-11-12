На что обращают внимание мужчины при знакомстве? Ответ вас удивит! Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова и PR-менеджер приложения для знакомств Mamba Наталья Красильникова, раскрывшие «Известиям» результаты совместного анализа.

При выборе спутницы в сети пользователям важнее всего лицо и фигура женщины на фото. При этом мужчины, в отличие от представительниц прекрасного пола, не уделяют много внимания деталям. Они вряд ли будут рассматривать маникюр женщины и обстановку на снимке. «Поэтому девушке при знакомстве онлайн важно разместить удачное селфи и фото в полный рост», — отметила PR-менеджер.

Если дело дошло до личной встречи, 50 процентов обратят внимание на запах избранницы. «Речь идет не о парфюме, а о естественном запахе. Этот фактор может стать и причиной для прекращения общения, если аромат тела не понравится на физиологическом уровне», — пояснила Красильникова. При этом на тембр голоса у женщины подавляющее большинство мужчин внимания не обратит: главное, чтобы спутница была интересным собеседником.

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