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12:00, 01 октября 2023
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Мужчина сделал предложение своей девушке на рейсе Москва — Сочи и попал на видео

Мужчина сделал предложение своей девушке на рейсе Москва — Сочи и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Молодой мужчина решил сделать предложение своей девушке прямо на рейсе Москва — Сочи на большой высоте. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах стюардесса по громкой связи сообщила о том, что на борту в этот день летит прекрасная пара — Владимир и Яна. Работница авиасудна попросила девушку подойти в начало салона, куда позже вышел и мужчина с кольцом.

Встав на одно колено, он предложил своей возлюбленной выйти за него замуж, на что она согласилась. Тогда жениху и невесте начали аплодировать остальные пассажиры.

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