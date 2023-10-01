12:00, 01 октября 2023
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Мужчина сделал предложение своей девушке на рейсе Москва — Сочи и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Молодой мужчина решил сделать предложение своей девушке прямо на рейсе Москва — Сочи на большой высоте. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На кадрах стюардесса по громкой связи сообщила о том, что на борту в этот день летит прекрасная пара — Владимир и Яна. Работница авиасудна попросила девушку подойти в начало салона, куда позже вышел и мужчина с кольцом.
Встав на одно колено, он предложил своей возлюбленной выйти за него замуж, на что она согласилась. Тогда жениху и невесте начали аплодировать остальные пассажиры.