16:01, 16 сентября 2023
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Мужчина попал под поезд в московском метро и остался жив
© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Мужчину достали из-под поезда на станции «Печатники» московского метро. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
Он упал на рельсы перед тем, как состав приехал на станцию. Пострадавший успел правильно сгруппироваться и остался жив. Помочь ему выбраться помог сотрудник метро. Остальные пассажиры наблюдали за происходящим.
«До сих пор не могу понять, как можно упасть на рельсы», «Ох, и натерпелся машинист. Не меньше мужика, который в рубашке родился», «Хорошая новость, второй день рождения», — прокомментировали юзеры.