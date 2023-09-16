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16:01, 16 сентября 2023
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Мужчина попал под поезд в московском метро и остался жив

Мужчина попал под поезд в московском метро и остался жив

© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Мужчину достали из-под поезда на станции «Печатники» московского метро. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

Он упал на рельсы перед тем, как состав приехал на станцию. Пострадавший успел правильно сгруппироваться и остался жив. Помочь ему выбраться помог сотрудник метро. Остальные пассажиры наблюдали за происходящим.

«До сих пор не могу понять, как можно упасть на рельсы», «Ох, и натерпелся машинист. Не меньше мужика, который в рубашке родился», «Хорошая новость, второй день рождения», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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