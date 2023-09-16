Мужчина попал под поезд в московском метро и остался жив

Мужчину достали из-под поезда на станции «Печатники» московского метро. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

Он упал на рельсы перед тем, как состав приехал на станцию. Пострадавший успел правильно сгруппироваться и остался жив. Помочь ему выбраться помог сотрудник метро. Остальные пассажиры наблюдали за происходящим.

«До сих пор не могу понять, как можно упасть на рельсы», «Ох, и натерпелся машинист. Не меньше мужика, который в рубашке родился», «Хорошая новость, второй день рождения», — прокомментировали юзеры.