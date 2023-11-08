Муж Заворотнюк впервые показал их повзрослевшего ребенка. Девочке уже пять лет!

Муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев впервые за долгое время показал их общего повзрослевшего ребенка на шоу фигуристки Татьяны Навки. Кадры со съемок опубликовал Telegram-канал Super.

В ролике Чернышев во время поклона по окончании представления взял свою дочь Милу на руки, чтобы сделать общую фотографию с остальными артистами. Девочка со светлыми волосами и голубыми глазами похожа на отца.

Последний раз спортсмен показывал ребенка на публике, когда малышке было чуть больше года. Сейчас девочке уже пять лет, и она активно занимается фигурным катанием, как и ее знаменитый родитель, отмечает KP.RU.