Люди
18:05, 21 октября 2023
1 мин.

«Ровесница его сына»: бывшего мужа Ксении Собчак заметили с молодой возлюбленной

«Ровесница его сына»: бывшего мужа Ксении Собчак заметили с молодой возлюбленной
© Кадр: Telegram-канал SHOT

Бывшего мужа Ксении Собчак, актера Максима Виторгана заметили с молодой возлюбленной. Совместными кадрами артиста с девушкой, снятыми после спектакля в театре «Квартет», поделился Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Виторган вышел в свет с ровесницей его сына Даниила, 23-летней выпускницей МГИМО. Новая избранница актера — уроженка Кургана и преподавательница английского дошкольникам. Разница в возрасте между возлюбленными — 28 лет.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.