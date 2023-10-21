«Ровесница его сына»: бывшего мужа Ксении Собчак заметили с молодой возлюбленной

Бывшего мужа Ксении Собчак, актера Максима Виторгана заметили с молодой возлюбленной. Совместными кадрами артиста с девушкой, снятыми после спектакля в театре «Квартет», поделился Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Виторган вышел в свет с ровесницей его сына Даниила, 23-летней выпускницей МГИМО. Новая избранница актера — уроженка Кургана и преподавательница английского дошкольникам. Разница в возрасте между возлюбленными — 28 лет.