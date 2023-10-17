Раскрыты основные причины появления мушек перед глазами

Основные причины появления мушек перед глазами раскрыла в разговоре с радио Sputnik врач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ольга Калмыкова. По словам доктора, ощущение, когда людям видятся в поле зрения дополнительные включения разных форм и размеров, может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний.

Эксперт напомнила, что пятна в поле зрения могут появляться при резком подъеме, смене положения тела или поднятии тяжестей. Такое случается и у пациентов с гипертонией, когда на фоне повышенного давления в голове происходит спазм.

Мушки перед глазами могут также возникать и при низком давлении, глазных заболеваниях, мигрени или сахарном диабете. В случае возникновения явления чаще трех-четырех раз в месяц Калмыкова посоветовала обратиться к врачу.