Агата Муцениеце в купальнике показала ягодицы

Актриса Агата Муцениеце в купальнике записала и опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ролик, в котором крупным планом показала свои ягодицы.

Артистка позировала на балконе в цветном купальнике, состоящем из верха без бретелей и трусов бразильяна. Волосы она оставила распущенными.

«Фигура — огонь», «Меня твои фото и видео мотивируют к спорту и ограничениям в питании», «Фигура прекрасная», «Шикарная фигура», «Такую фигуру надо показывать», «Шикарная, пример для каждого. Сама себя сделала королевой красоты», «Очень красивая», «Это просто улет, фигура — класс», — написали поклонники.