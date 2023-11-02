Сотни тысяч за день. Сколько зарабатывает Агата Муцениеце?

Сколько зарабатывает известная российская актриса Агата Муцениеце, в беседе с KP.RU рассказал близкий друг артистки. По его словам, знаменитость получает за один рабочий день более сотни тысяч рублей.

«Съемочный день у Муцениеце сейчас стоит 250 тысяч рублей. А за рекламный пост в блоге она просит от 200 тысяч рублей», — сообщил источник издания.

Стало также известно, что недавно актриса оплатила обучение своих детей — десятилетнего Тимофея и семилетней Мии — в элитной подмосковной частной школе «Лидер». Размер платежа составил 1,6 миллиона рублей за один год, пишет издание.