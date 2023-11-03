Можно не потеть в спортзале! Ешьте это, и лишний вес точно уйдет

Можно больше не потеть в спортзале! Инструкцию по похудению без тренировок дала в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Ешьте это, и лишний вес точно уйдет!

Главное! В рационе должно быть достаточно клетчатки: она помогает дольше оставаться сытым и уменьшает воспаление, связанное с увеличением веса. Клетчатки много в цельнозерновых продуктах, некрахмалистых овощах (морковь, болгарский перец), фасоли, бобовых, орехах и семечках. А на завтрак специалист рекомендовала есть белок: подходят яйца, птица, нежирная рыба, греческий йогурт.

Павлова призвала сократить в своем меню количество ультрапереработанных продуктов, чтобы потреблять меньше простых углеводов, добавленного сахара и продуктов конечного гликирования. Кроме того, желательно использовать маленькие тарелки, не смотреть за едой телевизор и в телефон, тщательно пережевывать пищу, отказаться от походов в рестораны (повара часто используют чересчур много масла), придерживаться строгого режима питания, чтобы не заедать стресс, скуку, грусть и другие эмоции. Еще полезно записывать съеденную еду и реакции организма на эти продукты. Такие симптомы, как усталость, расстройство пищеварения и плохой сон иногда могут указывать на метаболический дисбаланс, отметила эндокринолог.

Важно пить достаточно воды, избегать сладких напитков и алкоголя, людям с диабетом — отказаться от кофе. Во время похудения, по словам Павловой, следует достаточно спать, стараться меньше нервничать, чаще двигаться и делать растяжку в течение дня. Взвешиваться нужно регулярно, а цели ставить перед собой реалистичные.

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