«Моя селедка под шубой». Бывший муж Бородиной похвастался дорогим подарком для возлюбленной

«Моя селедка под шубой». Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров похвастался дорогим подарком для возлюбленной Валерии. О покупке он рассказал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«После того, как Валерия надела Мухтара на воротник и спросила: "Ну как, мне идет?", я понял, что надо действовать. Теперь моя селедка под шубой», — написал Омаров и объявил о покупке шубы.

«Жалко животных, из которых делают эти шубы. И люди спокойно носят их», «Еще кто-то в них ходит? По-моему, это уже не в моде», «Шубы — это прошлый век», «Когда уже запретят убийство животных для изготовления шуб?», «Это уже немодно», «Это моветон», — негативно отреагировала часть пользователей сети.

«Действительно счастливица», «Курбан молодец, балует Валерию», «Такие счастливые вы. Приятно смотреть и наблюдать с вами, все искренне и по-настоящему», «Какие вы супер классные и счастливые», «Лера такая красивая», «Очень мило», — написали другие.

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