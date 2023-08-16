Москвичи раскрыли желаемый ежемесячный доход

Желаемый ежемесячный доход для семьи с ребенком раскрыли москвичи в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследовании приняли участие тысяча человек.

Большинство респондентов — 19 процентов — считают необходимым для семьи из трех человек доход в размере от 150 до 200 тысяч рублей. 17 процентам жителей столицы нужна зарплата от 100 до 150 тысяч рублей, а 16 процентам — от 250 до 300 тысяч рублей.

15 процентов опрошенных горожан желают зарабатывать 200-250 тысяч рублей, а каждый десятый — 300-350 тысяч рублей. По семь процентов москвичей назвали суммы 350-400 тысяч рублей и более полумиллиона. По два процента респондентов считают нормальным доход до 100 тысяч рублей, от 400 до 450 тысяч рублей и от 450 до 500 тысяч рублей.