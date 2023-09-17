Москвичи раскрыли траты на лечение онкологических и сердечных заболеваний

Траты на лечение онкологических и сердечных заболеваний, а также болезней, требующих проведения нейрохирургического оперативного вмешательства, москвичи раскрыли в ходе опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

«67 процентов жителей Москвы лечили критические заболевания в России. 49 процентов из них лечение обошлось в сумму до 300 тысяч рублей, 38 процентов потратили от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, 11 процентов — от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — говорится в результатах исследования.

33 процента опрошенных предпочли проходить лечение опасных заболеваний за границей. 33 процента потратили на зарубежные клиники от 500 тысяч до одного миллиона рублей, 11 процентов — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, 11 процентов — от одного миллиона (из них шесть процентов от одного до трех миллионов рублей, а еще пять процентов — более пяти миллионов рублей). Сумму до 300 тысяч рублей за лечение за границей отдали 11 процентов москвичей.