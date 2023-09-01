Москвичи поделились воспоминаниями о своих первых школьных линейках

Воспоминаниями о своих первых школьных линейках москвичи поделились в комментариях под опубликованной в Telegram-канале «Митино М125» архивной фотографией, на которой изображена первоклассница с букетом.

«Помню свою первую линейку. Была с хвостиками и бантиками. Ранец был огромный, тяжелый. Даже больше меня, наверное! Еще тогда мама мне сделала небольшой плакат со стихом-поздравлением для первоклассников. Лежал у меня на столе под стеклом. А пару лет назад нашла его и пробило на ностальгию», — рассказала подписчица канала.

Другая участница дискуссии призналась, что на свою первую линейку в 1989 году пришла с дырой на колене. «Это были единственные эластичные колготы, и если бы призналась, мама заставила бы надеть чудовищные хлопковые в рубчик. Была уверена, что буду замечать, когда снимают, и закрывать дыру другой ногой. Не учла, что будет экстремально много отвлекающих моментов», — написала она.

Еще один пользователь рассказал, что за неделю до праздника отравился грибами, поэтому педиатр запретила ему идти на линейку. «Маму это не остановило... "У ребенка должно быть 1 сентября", — вспоминаю ее слова. Спасибо ей за это», — отметил он.

Несколько человек вспомнили, что в их первый в жизни День знаний на улице шел дождь. И порадовались за сегодняшних первоклассников, школьные линейки которых при теплой и солнечной погоде.