Москвичи поделились личными методами борьбы с телефонными мошенниками

Личными методами борьбы с телефонными мошенниками поделились москвичи в комментариях к публикации в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Оказалось, что горожане действуют совершенно по-разному при общении с аферистами.

«Обожаю с ними разговаривать! Особенно с "капитанами полиции". По счастливой случайности я всегда рядом с его отделением и настойчиво стучу ему в кабинет, не прекращая разговора. Только почему-то связь постоянно обрывается на моем вопросе: "Где он?! Я же у его дверей!"», «В процессе разговора говорите все тише, 80 процентов мошенников разговаривают через гарнитуру. Они будут делать громкость сильнее, вы положите телефон на стол и накройте железной кастрюлей и постучите по ней сильно железной ложкой!» — поделились они.

Некоторые подписчики сообщества предпочитают сразу завершать телефонный разговор, когда понимают, что им звонят мошенники. А другие, наоборот, делают вид, что верят в обман, и в итоге доводят злоумышленников до агрессии.

Самыми популярными схемами воровства денег, по словам москвичей, стали версии попадания близких родственников в аварию и звонки от якобы полицейских и сотрудников банка.