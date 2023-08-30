Москвичи определили оптимальный размер МРОТ

Оптимальный размер МРОТ определили 1,5 тысячи москвичей в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

У москвичей оказались самые высокие среди россиян запросы к уровню минимального размера оплаты труда. Так, они желают, чтобы сумма МРОТ достигала 44,2 тысячи рублей.

На втором месте оказались жители Владивостока (43,9 тысячи рублей), а на третьем — Хабаровска (42,4 тысячи рублей). Жители Санкт-Петербурга и Тюмени назвали желаемой суммой МРОТ 42,1 и 41,9 тысячи рублей соответственно.

Наименьшие суммы назвали россияне из Пензы (34,5 тысячи рублей), Ульяновска (36,1 тысячи рублей) и Кирова (36,2 тысячи рублей).