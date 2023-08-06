Москвичи обсудили возможность эвтаназии и кремации домашних животных

Возможность эвтаназии и кремации домашних животных в столице обсудили москвичи в комментариях к публикации в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Одна из местных жительниц попросила у соседей совета, где можно одновременно сделать гуманную эвтаназию и последующую кремацию ее умирающей кошки.

«В двух клиниках, где наша кошка наблюдается, нет либо одного, либо другого. В городской забирают на общую кремацию», — пояснила автор.

Один из пользователей порекомендовал москвичке вызывать ветеринаров на эвтаназию на дому только из крупных клиник, так как в небольших учреждениях, по его словам, животным могут вкалывать некачественные препараты. Это вызывает мучение питомца.

Кроме того, пользователи пояснили, что сначала животному нужно вызвать сотрудника ветслужбы, а потом уже отдельно звонить в службу кремации и там запрашивать индивидуальную услугу. Сотрудники данной организации приезжают на дом, забирают тело, после чего возвращают хозяевам урну с прахом питомца.