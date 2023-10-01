Москвичи обсудили цены на известном столичном рынке

Цены на известном столичном Преображенском рынке обсудили пользователи сети в комментариях к публикации в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Администраторы сообщества поделились фотографиями ценников. Так, килограмм помидоров здесь можно купить за 70 рублей, огурцов — за 100 рублей. Цены за килограмм дыни стартуют от 80 рублей, на виноград — от 250 рублей, на малину — от 250 рублей, на авокадо — от 100 рублей. Грибы можно найти на рынке по цене от 600 рублей.

«Люблю этот рынок, особенно капусту, квашенную с перцем и яблоками», «Да ладно. Можно цены ниже найти с тем же качеством, просто побродить по точкам минут 10 надо», «Огурцы и помидоры — как везде цены. Яблоки дешевле, чем на ярмарках выходного дня», — прокомментировали юзеры.