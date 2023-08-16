02:31, 16 августа 2023
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Москвичей восхитила свадьба с элементами восточных традиций
© Кадр: Группа «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте»
Свадьба с элементами восточных традиций, часть которой прошла у многоквартирного дома в Измайловском проезде, попала на видео и восхитила москвичей. Ролик опубликовали в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«Вот молодцы! Не забыли своих традиций. А вот мы забыли, какими шумными и веселыми раньше были наши свадьбы», «Что не так? Не оскорбляют, не дерутся, не стреляют!», «Здорово! Молодцы! Счастья молодым», — прокомментировали юзеры.
На кадрах жених с невестой в праздничных нарядах выходят из подъезда под аккомпанемент музыкантов.