Москвичей и жителей области перевели на щадящий режим работы

Четверть компаний в Москве и Московской области перевела своих сотрудников на щадящий режим работы из-за аномальной жары, которая установилась в регионе на несколько дней. Об этом ТАСС сообщили в сервисе Superjob.

По данным аналитиков, каждый третий работодатель выполнил рекомендации Роспотребнадзора, либо готов к их исполнению. На данный момент 25 процентов компаний уже перевели сотрудников на щадящий режим, еще семь процентов респондентов готовятся выполнить рекомендации ведомства в ближайшие дни.

Кроме того, 41 процент опрошенных сотрудников сообщили о послаблении в дресс-коде на фоне жары.