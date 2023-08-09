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19:01, 09 августа 2023
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Москвичей и жителей области перевели на щадящий режим работы

Москвичей и жителей области перевели на щадящий режим работы

© Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Четверть компаний в Москве и Московской области перевела своих сотрудников на щадящий режим работы из-за аномальной жары, которая установилась в регионе на несколько дней. Об этом ТАСС сообщили в сервисе Superjob.

По данным аналитиков, каждый третий работодатель выполнил рекомендации Роспотребнадзора, либо готов к их исполнению. На данный момент 25 процентов компаний уже перевели сотрудников на щадящий режим, еще семь процентов респондентов готовятся выполнить рекомендации ведомства в ближайшие дни.

Кроме того, 41 процент опрошенных сотрудников сообщили о послаблении в дресс-коде на фоне жары.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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