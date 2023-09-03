Люди
00:01, 03 сентября 2023
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Москвич случайно нашел угнанную у него машину

Москвич случайно нашел угнанную у него машину

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Москвы случайно нашел свою машину, которую угнали у него месяц назад. По данным SHOT, ранее у 54-летнего горожанина неизвестные украли автомобиль Genesis GV 80.

Обнаружил свое авто, находящееся в розыске, россиянин на парковке возле магазина в деревне Марьино в Богородском округе. При этом, как сообщает источник, пострадавший от рук воров не сразу узнал в машине свою — на ней были иностранные номера.

Вычислить, что машина действительно принадлежит ему, мужчина смог благодаря сравнению VIN (идентификационный номер транспортного средства) своего авто с машиной, которую он случайно увидел. Номера сошлись. Полиция ищет угонщиков.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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