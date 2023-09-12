Москвич с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа и попал на видео

Мужчина с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа московской многоэтажки и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125».

По имеющейся информации, молодой человек поднялся к окнам квартиры возлюбленной с помощью строительного крана. В кабине, кроме него, находился аниматор в костюме белого медведя.

Вдвоем они пытались вручить девушке подарки и воздушные шары. По словам автора публикации, поступок мужчины она не оценила, а все презенты выбросила.