Люди
07:05, 12 сентября 2023
1 мин.

Москвич с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа и попал на видео

Москвич с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»

Мужчина с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа московской многоэтажки и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125».

По имеющейся информации, молодой человек поднялся к окнам квартиры возлюбленной с помощью строительного крана. В кабине, кроме него, находился аниматор в костюме белого медведя.

Вдвоем они пытались вручить девушке подарки и воздушные шары. По словам автора публикации, поступок мужчины она не оценила, а все презенты выбросила.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.