07:05, 12 сентября 2023
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Москвич с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»
Мужчина с воздушными шарами поднялся к окну седьмого этажа московской многоэтажки и попал на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125».
По имеющейся информации, молодой человек поднялся к окнам квартиры возлюбленной с помощью строительного крана. В кабине, кроме него, находился аниматор в костюме белого медведя.
Вдвоем они пытались вручить девушке подарки и воздушные шары. По словам автора публикации, поступок мужчины она не оценила, а все презенты выбросила.