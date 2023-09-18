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00:01, 18 сентября 2023
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Москвич пытался заменить дорогие часы подделкой на Wildberries и попал на видео

Москвич пытался заменить дорогие часы подделкой на Wildberries и попал на видео
© Кадр: группа «Не поверишь!» во «ВКонтакте»

Москвич пытался заменить дорогие часы подделкой на пункте выдачи заказов Wildberries и попал на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал паблик «ВКонктакте» «Не поверишь!».

На кадрах мужчина вскрыл запечатанный заказ с часами, после чего несколько раз сфотографировал упаковку и инструкцию. Затем он вытащил из коробки новые часы и поменял их на поддельные.

Сообщается, что сотрудница маркетплейса вычислила злоумышленника и не позволила украсть ему дорогостоящую вещь.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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