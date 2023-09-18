Москвич пытался заменить дорогие часы подделкой на Wildberries и попал на видео

Москвич пытался заменить дорогие часы подделкой на пункте выдачи заказов Wildberries и попал на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал паблик «ВКонктакте» «Не поверишь!».

На кадрах мужчина вскрыл запечатанный заказ с часами, после чего несколько раз сфотографировал упаковку и инструкцию. Затем он вытащил из коробки новые часы и поменял их на поддельные.

Сообщается, что сотрудница маркетплейса вычислила злоумышленника и не позволила украсть ему дорогостоящую вещь.