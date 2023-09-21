Люди
08:27, 21 сентября 2023
1 мин.

Мошенники вынудили москвичку продать квартиру и перевести им 19 миллионов рублей

Мошенники вынудили москвичку продать квартиру и перевести им 19 миллионов рублей

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пожилая жительница Москвы отдала все деньги мошенникам и по их просьбе продала свою квартиру в столичном районе Южное Тушино. По данным агентства новостей «Москва», москвичка лишилась в общей сумме 19,6 миллиона рублей.

Аферисты действовали по стандартной схеме. Они заявляли, что банковские счета женщины находятся под угрозой и что все средства необходимо перевести на «безопасный счет». Получив деньги жертвы, преступники вынудили ее продать и квартиру, после чего вырученные с продажи недвижимости средства вновь предложили перевести на «безопасный счет».

Оставшись без жилья и накоплений, пенсионерка обратилась в полицию.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.